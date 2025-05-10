Раненая аистиха из Опочецкого района осталась без крыла

13:41, 10 мая 2025, ПАИ

Раненой аистихе из деревни Аристово Опочецкого района удалили крыло, сообщила руководитель центра помощи птицам «Дом белого аиста» в Гдовском районе, орнитолог Марина Сиденко.

«К сожалению, удалили. Всегда пытаемся сохранять, когда есть возможность. Но, как правило, сохранить удаётся при свежей травме. В случае с этой птицей оперировали на четвёртый день с момента, как птица была обнаружена, рана уже гнить начала», – рассказала она.

Ранее сообщалось, что аиста со сломанным крылом из Аристово Опочецкого района 8 мая доставили в «Дом белого аиста».