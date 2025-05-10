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Общество

Раненая аистиха из Опочецкого района осталась без крыла

Раненой аистихе из деревни Аристово Опочецкого района удалили крыло, сообщила руководитель центра помощи птицам «Дом белого аиста» в Гдовском районе, орнитолог Марина Сиденко.

Фото Ирины Прокофьевой

«К сожалению, удалили. Всегда пытаемся сохранять, когда есть возможность. Но, как правило, сохранить удаётся при свежей травме. В случае с этой птицей оперировали на четвёртый день с момента, как птица была обнаружена, рана уже гнить начала», – рассказала она.

Ранее сообщалось, что аиста со сломанным крылом из Аристово Опочецкого района 8 мая доставили в «Дом белого аиста».

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