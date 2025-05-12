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ФК «Псков» стал обладателем областного суперкубка

Футбольный клуб «Псков» стал обладателем Суперкубка Псковской области, сообщили ПАИ в региональной федерации футбола.

Фото: Федерация футбола Псковской области

В матче за Суперкубок «Псков» обыграл «Стрелу» – 4:1. В составе победившей команды отличились Егор Шатаилов, Сергей Молчанов и Фёдор Пикалёв, ещё один мяч – автогол Дмитрия Богданова. «Стрела» смогла ответить одним забитым мячом в исполнении Матвея Баловнева.

Лучшим игроком матча признали нападающего «Пскова» Сергея Молчанова.

Напомним, что недавно псковичи также стали обладателями кубка регионов СЗФО.

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