В Пскове растёт интерес к народной культуре, музыке и танцам

11:36, 12 мая 2025, ПАИ

В Пскове растёт интерес к народной культуре, музыке и танцам. В регионе зафиксирован всплеск спроса на услуги, связанные с народным творчеством. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Обучение игре на народных инструментах – балалайке, гармошке, домре – за последний год увеличилось на 14 %. Особенно заметен рост в других городах: Киров (+56 %), Сочи (+55 %), Уфа (+53 %), Томск (+40 %), Ставрополь (+39 %).

Спрос на народные музыкальные ансамбли и сольных исполнителей за месяц подскочил на 300 % в Пскове. Не менее впечатляющий рост наблюдается и в сфере народного танца: в Пскове спрос на преподавателей сценического и народного танца вырос на 150 % по сравнению с прошлым годом, а предложение специалистов увеличилось на 8 %.

Среди других городов – лидеров по росту интереса – Ижевск (в 2,8 раза), Рязань (в 2,7 раза), Омск (в 2,5 раза), Оренбург (в 2,3 раза) и Тула (в 2,1 раза). Популярность набирают не только индивидуальные занятия, но и выступления профессиональных танцевальных коллективов – их спрос в Пскове вырос на 63 %.

Как отмечают исследователи, рост интереса к фольклору связывают с желанием людей найти аутентичные формы самовыражения на фоне культурной перегруженности современности. Такие медийные события, как массовые аншлаги на концертах исполнителей фольклорного репертуара, в том числе Надежды Кадышевой, сыграли важную роль в привлечении внимания, особенно среди молодёжи.

Ранее сообщалось, что песни Надежды Кадышевой завирусились в Сети.