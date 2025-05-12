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Общество

Псковские квест-шоу являются местом притяжения для туристов – эксперт

Псковские квест-шоу являются местом притяжения для туристов, рассказала директор и создатель квест-шоу «Форт Гранд» в Пскове и Великом Новгороде Мила Ивегеш в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Мила Ивегеш. Фото: ПАИ

«Было такое. Буквально пару дней назад семья из Москвы праздновала у нас день рождения сына. Приезжают к нам и из Санкт-Петербурга, Москвы, даже из Эстонии и Латвии приезжали. Иногда случайно заходят, а бывает, что приезжают специально», – рассказала гостья эфира.

Она отметила, что задавала вопрос гостям, зачем они едут из больших городов, если там есть подобные шоу.

«Они говорят, что следят за нашими соцсетями, потому что им нравится философия, которую мы вкладываем. <…> Когда ты работаешь в большом мегаполисе, я понимаю предпринимателей, там души в бизнесе практически нет. Здесь маленький городок, где я сама и уборщицей, и ведущей, и диджеем бываю, поэтому я всё это вижу изнутри и сразу это схватываю. Я настолько включена в процесс своей работы, и я так это люблю, что это чувствуется для людей, даже из других городов», – объяснила Мила Ивегеш.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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