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Митрополит Матфей вручил орден Даниила Московского III степени благотворителю Дмитрию Налогину

Митрополит Псковский и Порховский Матфей вручил орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени благотворителю Дмитрию Налогину, пишет газета «Пламя» Куньинского района.

Фото: пресс-служба Великолукской епархии

Этот орден Русской православной церкви Дмитрию Налогину вручили после Божественной литургии в храме Воскресения Христова в деревне Клин, где 11 мая православные встречали мощи патриарха Московского и всея Руси Тихона.

Напомним, благодаря Дмитрию Налогину в Кунье и Великих Луках установили памятники патриарху Тихону. Также Дмитрий Налогин неоднократно оказывал помощь храму Святителя Тихона в Кунье и в целом Великолукской епархии.

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