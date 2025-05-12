Митрополит Матфей вручил орден Даниила Московского III степени благотворителю Дмитрию Налогину
Митрополит Псковский и Порховский Матфей вручил орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени благотворителю Дмитрию Налогину, пишет газета «Пламя» Куньинского района.
Этот орден Русской православной церкви Дмитрию Налогину вручили после Божественной литургии в храме Воскресения Христова в деревне Клин, где 11 мая православные встречали мощи патриарха Московского и всея Руси Тихона.
Напомним, благодаря Дмитрию Налогину в Кунье и Великих Луках установили памятники патриарху Тихону. Также Дмитрий Налогин неоднократно оказывал помощь храму Святителя Тихона в Кунье и в целом Великолукской епархии.
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Митрополит Матфей вручил орден Даниила Московского III степени благотворителю Дмитрию Налогину