Митрополит Матфей вручил орден Даниила Московского III степени благотворителю Дмитрию Налогину

22:05, 12 мая 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей вручил орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени благотворителю Дмитрию Налогину, пишет газета «Пламя» Куньинского района.

Этот орден Русской православной церкви Дмитрию Налогину вручили после Божественной литургии в храме Воскресения Христова в деревне Клин, где 11 мая православные встречали мощи патриарха Московского и всея Руси Тихона.

Напомним, благодаря Дмитрию Налогину в Кунье и Великих Луках установили памятники патриарху Тихону. Также Дмитрий Налогин неоднократно оказывал помощь храму Святителя Тихона в Кунье и в целом Великолукской епархии.