Более 120 видов экзотических животных россиянам запретят держать в домах

11:13, 13 мая 2025, ПАИ

Утверждён список животных, которых будет запрещено в России содержать в домах. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации.

Перечень животных утверждён в соответствии со статьями 5 и 10 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В список запрещённых к содержанию животных вошли млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, паукообразные, земноводные, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы.

Всего документ содержит более 120 разновидностей. В частности, будет запрещено содержать кобр, все виды мамб, цепочную гадюку, питонов длиной более четырёх метров, каймановых черепах с размером карапакса более 30 сантиметров.

Также в список попали различные виды пауков и скорпионов, парнокопытных животных и приматов. Среди хищных млекопитающих – лев, тигр, леопард, ягуар, снежный барс и ирбис, пума, рысь обыкновенная, лиса обыкновенная, сервал и волк обыкновенный.

Распоряжение вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года.