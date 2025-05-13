Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 120 видов экзотических животных россиянам запретят держать в домах

Утверждён список животных, которых будет запрещено в России содержать в домах. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации.

Фото: ПАИ

Перечень животных утверждён в соответствии со статьями 5 и 10 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В список запрещённых к содержанию животных вошли млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, паукообразные, земноводные, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы.

Всего документ содержит более 120 разновидностей. В частности, будет запрещено содержать кобр, все виды мамб, цепочную гадюку, питонов длиной более четырёх метров, каймановых черепах с размером карапакса более 30 сантиметров.

Также в список попали различные виды пауков и скорпионов, парнокопытных животных и приматов. Среди хищных млекопитающих – лев, тигр, леопард, ягуар, снежный барс и ирбис, пума, рысь обыкновенная, лиса обыкновенная, сервал и волк обыкновенный.

Распоряжение вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 мая 2025

До +17 градусов ожидается в Псковской области 14 мая
13 мая 2025

Госдума РФ может запретить детям открывать счета в банках без согласия взрослых
13 мая 2025

Более 120 видов экзотических животных россиянам запретят держать в домах
13 мая 2025

Блюдам из яиц посвятят в этом году гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове
13 мая 2025

В администрации Пскова выразили соболезнования родным заслуженного учителя РФ Марии Соловьёвой
13 мая 2025

Сирены услышат жители Псковской области 14 мая
13 мая 2025

30 мая вступят в силу новые правила перевода денег и снятия наличных
12 мая 2025

Новоржевская школьница стала финалисткой Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...