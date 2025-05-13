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Общество

До +17 градусов ожидается в Псковской области 14 мая

14 мая в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью местами пройдут дожди. Днем в большинстве районов также прогнозируются кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...+4 градуса, днём +12...+17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

Ранее сообщалось, что Псковская область находится на периферии циклонической депрессии, поэтому преобладает холодная погода с дождями и ветром.

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