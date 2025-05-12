Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область попала в циклоническую депрессию

Псковская область находится на периферии циклонической депрессии, сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова корреспонденту ПАИ.

Фото: ПАИ

«Мы будем находиться на периферии циклонической депрессии, поэтому такая погода будет сохраняться. До конца этой недели ожидается повышение температур – они достигнут +16 градусов. Ночные температуры – от нуля до +7 градусов», – отметила Тала Нещадимова и добавила, что в отдельные дни возможны кратковременные дожди.

Метеоролог также подчеркнула, что циклоническая депрессия характеризуется холодным ветром. На этой неделе продолжит дуть ощутимый ветер северных направлений.

На следующей неделе с 19 мая жителей Псковской области ждёт повышение температур. Они достигнут +20 градусов. «Но всё равно будет дуть северный ветер, поэтому по ощущениям, если мы не стоим на солнце, людям будет казаться, что холоднее, чем оно есть на самом деле. Ветер обычно снижает по ощущениям значения температуры. И это не самый плохой вариант для мая, были месяцы и гораздо хуже», – заключила метеоролог.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 мая 2025

До 18 мая продлили отопительный сезон в Псковском районе
12 мая 2025

Новая мебель появилась в ФАПах Великолукского района
12 мая 2025

Схема движения автобуса №6 изменится в Пскове с 13 по 14 мая
12 мая 2025

С 15 мая на нескольких улицах Пскова ограничат движение транспорта
12 мая 2025

Псковская область попала в циклоническую депрессию
12 мая 2025

Сенатор Алексей Наумец провёл личный приём граждан в Пскове
12 мая 2025

Скончался клирик Троицкого собора Антоний
12 мая 2025

Региональный этап «Зарницы 2.0» стартовал в Великих Луках

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...