Псковская область попала в циклоническую депрессию

18:06, 12 мая 2025, ПАИ

Псковская область находится на периферии циклонической депрессии, сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова корреспонденту ПАИ.

«Мы будем находиться на периферии циклонической депрессии, поэтому такая погода будет сохраняться. До конца этой недели ожидается повышение температур – они достигнут +16 градусов. Ночные температуры – от нуля до +7 градусов», – отметила Тала Нещадимова и добавила, что в отдельные дни возможны кратковременные дожди.

Метеоролог также подчеркнула, что циклоническая депрессия характеризуется холодным ветром. На этой неделе продолжит дуть ощутимый ветер северных направлений.

На следующей неделе с 19 мая жителей Псковской области ждёт повышение температур. Они достигнут +20 градусов. «Но всё равно будет дуть северный ветер, поэтому по ощущениям, если мы не стоим на солнце, людям будет казаться, что холоднее, чем оно есть на самом деле. Ветер обычно снижает по ощущениям значения температуры. И это не самый плохой вариант для мая, были месяцы и гораздо хуже», – заключила метеоролог.