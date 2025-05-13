Корвалол подорожал в Псковской области

15:11, 13 мая 2025, ПАИ

Цена на корвалол в Псковской области выросла на 4,94 % с 28 апреля по 5 мая. О том, какие ещё непродовольственные товары увеличились в цене, рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, женские эластичные колготки подорожали на 3,41 %, туалетное мыло – на 3,35 %, шампунь – на 2,26 %, мазь левомеколь – на 2,2 %, напольный электропылесос – на 1,51 % и активированный уголь – на 1,21 %.

Также за рассматриваемый период подешевело хозяйственное мыло на 3,1 %, смартфон – на 2,81 %, зубная щётка – на 2,23 % и стиральный порошок – на 1,39 %.

Напомним, что в Псковской области за первые два месяца года зарплата в реальном выражении выросла на 8,7 %, а средняя номинальная начисленная выплата достигла 57,6 тысячи рублей.