Зарплата в Псковской области выросла на 8,7% в реальном выражении

20:34, 10 мая 2025, ПАИ

По оценке за январь – февраль 2025 года, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Псковской области составила 57 608 рублей, что на 17,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе Псковстата.

В реальном выражении зарплата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, выросла на 8,7 %.

Лидером по средней зарплате в Псковской области в феврале стала область обрабатывающего производства, в частности изготовление мебели, где выплата достигла 133,1 тысячи рублей, а также производство машин и оборудования со средней предлагаемой зарплатой 90,7 тысячи рублей. В конце списка оказались административная деятельность (34,4 тысячи рублей) и деятельность почтовой и курьерской связи (35,5 тысячи рублей).