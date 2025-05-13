Что грозит соседям за курение в квартире, объяснил эксперт

16:02, 13 мая 2025, ПАИ

Любителей курить в своей квартире могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей, пишет Lenta.ru со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

Если табачный дым из квартиры проникает в общий коридор или соседние помещения, это можно квалифицировать как нарушение установленного порядка пользования жилым помещением, а также как причинение вреда здоровью и имуществу других граждан. Дым, который проникает в другие квартиры, можно квалифицировать как нарушение санитарно-гигиенических норм. СанПиН устанавливает допустимые уровни загрязнения воздуха в жилых помещениях. В случае систематического нарушения этих норм следует обратиться в Роспотребнадзор.

Подобное нарушение влечёт административную ответственность и штраф в 500-1500 рублей.

Ещё можно подать иск в суд на основании статьи Гражданского кодекса о защите своих прав на владение и пользование собственностью. Размер компенсации определит суд.

«Для инициации процесса жильцу рекомендуется вначале обратиться в управляющую компанию с просьбой организовать разъяснительную беседу и проверить вентиляцию. Далее, при отсутствии результата – обратиться с заявлением к участковому. При систематических нарушениях – в Роспотребнадзор и суд», – уточнил эксперт порядок действий.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции на автобусных остановках. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму РФ. Поправки предлагается внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Запрет затронет всю табачную и никотинсодержащую продукцию, устройства для её потребления, а также кальяны.