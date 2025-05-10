В России могут ввести запрет на продажу табака на автобусных остановках

17:25, 10 мая 2025, ПАИ

В России могут ввести запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции на автобусных остановках. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму Дума Хабаровского края. Документ размещён в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Запрет затронет всю табачную и никотинсодержащую продукцию, устройства для её потребления, а также кальяны.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что торговля в павильонах, размещённых на остановочных пунктах, делает продукцию доступной для населения, в том числе для молодёжи, так как часто такие павильоны расположены около общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций. Кроме того, продажа в павильонах повышает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.