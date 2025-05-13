Кукольное представление «Как Петрушка Гитлера победил» 9 Мая в Пскове показали раз десять: зрители его приняли на ура – организаторы

20:53, 13 мая 2025, ПАИ

Кукольное представление «Как Петрушка Гитлера победил» 9 Мая в Пскове вместо пяти запланированных показов прошло десять раз, рассказали генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и заместитель гендиректора ТКД Татьяна Мартынова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 мая.

Это уличное представление показывали в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» на улице Ленина в Пскове в День Победы. Петрушечный балаган представлял театр «Кук. Артель». За один день актёры дали десять спектаклей без передышки – настолько он понравился псковичам, отметили гости эфира.

Театр кукол отлично вписался в общую атмосферу постановки и включил в себя традиции русского ярмарочного балагана с исторической тематикой Великой Отечественной войны, добавили они.

Жители и гости города также могли видеть на спектакле дедушку с внуком, который вешает Знамя Победы и отпускает голубей, встречу однополчан и блошиный рынок.

Напомним, что посмотреть, как проходил спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!», можно в нашем фоторепортаже.