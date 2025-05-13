Семья реконструкторов предоставила для уличного спектакля в Пскове козу и козлёнка

17:52, 13 мая 2025, ПАИ

В рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове впервые появился блошиный рынок, организованный группой реконструкторов, рассказали генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и заместитель гендиректора ТКД Татьяна Мартынова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 мая.

Людмила Иванова и её семья участвуют в кинематографических проектах, которые проходят в регионе. Именно они предложили организовать блошиный рынок. В хозяйстве семьи есть свои козы, которые стали любимцами гостей рынка. Реконструкторы сами активно приняли участие в организации площадки и подборе вещей, уточнили гости эфира.

На рынке «продали» бюст Сталина за настоящие советские деньги – зритель вместе с актёрами сначала отыгрывал сцену, а затем вернулся с советскими купюрами за бюстом Сталина.

Помимо этого, на спектакле-реконструкции была игровая зона, где можно было сыграть в бильярд и прокатиться на велосипеде 40-х годов прошлого века.

Напомним, что посмотреть, как проходил спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!», можно в нашем фоторепортаже.