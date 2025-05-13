Жестоко расправившегося с псом 19-летнего гдовича могут поместить на лечение в психиатрический стационар

18:51, 13 мая 2025, ПАИ

Резонансное уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Гдова, который жестоко расправился с псом по кличке Мухтар, направлено в суд. Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренным пунктом «б» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов), сообщили ПАИ в областной прокуратуре.

Установлено, что в ноябре прошлого года 19-летний нетрезвый гдович, увидев на лестничной клетке одного из многоквартирных домов пса по кличке «Мухтар», забрал собаку и отнёс к своей знакомой. После чего с применением садистских методов стал душить собаку, нанес псу различные увечья и побои. Наблюдая мучения собаки от полученных телесных травм, выбросил Мухтара из квартиры пятиэтажного дома. В результате животное погибло.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что что мужчина не способен осознавать характер своих действий, представляет опасность для себя и окружающих, нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

Прокурор Гдовского района направили уголовное дело в суд для рассмотрения вопроса о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре общего типа.