Нашествие сохатых: появление в Пскове стада лосей объяснил эксперт

11:29, 14 мая 2025, ПАИ

В Пскове участились случаи появления лосей в черте города. Вчера, 13 мая, стадо из пяти животных перебегало дорогу у ТЦ Fjord Plaza. Почему в последнее время участились выходы сохатых в город, объяснил заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов в беседе с корреспондентом ПАИ.

По его словам, случаи выхода лосей из леса в город происходят ежегодно.

«Сдерживать их никак нельзя. Это молодые особи, которые были отогнаны матерями в связи с появлением нового потомства. Соответственно, совершают первые шаги в самостоятельной жизни», – объяснил собеседник ПАИ.

В город лоси забредают из-за близкого места отёла, добавил он.

При этом людям бояться их не нужно – переносчиками заболеваний лоси не являются.

Однако водителям следует соблюдать на дорогах осторожность из-за высокой вероятности дорожно-транспортных происшествий с участием лосей, особенно в вечернее и утреннее время, подчеркнул Андрей Горкунов.

Ранее двух лосей заметили на улице Алёхина. Ещё несколько лосей постоянно перебегают дорогу у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе.