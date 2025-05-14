Нашествие сохатых: появление в Пскове стада лосей объяснил эксперт
В Пскове участились случаи появления лосей в черте города. Вчера, 13 мая, стадо из пяти животных перебегало дорогу у ТЦ Fjord Plaza. Почему в последнее время участились выходы сохатых в город, объяснил заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов в беседе с корреспондентом ПАИ.
По его словам, случаи выхода лосей из леса в город происходят ежегодно.
«Сдерживать их никак нельзя. Это молодые особи, которые были отогнаны матерями в связи с появлением нового потомства. Соответственно, совершают первые шаги в самостоятельной жизни», – объяснил собеседник ПАИ.
В город лоси забредают из-за близкого места отёла, добавил он.
При этом людям бояться их не нужно – переносчиками заболеваний лоси не являются.
Однако водителям следует соблюдать на дорогах осторожность из-за высокой вероятности дорожно-транспортных происшествий с участием лосей, особенно в вечернее и утреннее время, подчеркнул Андрей Горкунов.
Ранее двух лосей заметили на улице Алёхина. Ещё несколько лосей постоянно перебегают дорогу у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе.
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