На 40% завершены капремонты школы №13 и детского сада №54 в Пскове

07:41, 15 мая 2025, ПАИ

О ходе ремонта школы №13 и детского сада №54 в Пскове рассказал заместитель главы администрации города Виталий Сухинский в программе «Место встречи» в эфире радио «7 НЕБО».

По его словам, на ремонт школы выделено 114 миллионов рублей, на ремонт детского сада - 60 миллионов. Кроме того, дополнительно на оснащение этих учреждений кухонным и школьным оборудованием выделено 12 миллионов рублей.

«Мы меняем и там и там пищеблоки, полностью ремонтируем и обновляем всё кухонное оборудование - это новые плиты, новые пароконвектоматы, появившиеся в 13-й школе, потому что там, я думаю, такого оборудования не видели. В детском саду это шкафчики детские, мебель. По возможности обновляем этот фонд», - рассказал Виталий Сухинский.

На данный момент сделан уже достаточно большое объем работы, готовность составляет порядка 40% на обоих объектах, добавил он. «Подрядчик хорошими темпами работает. По контракту у нас предусмотрена сдача обоих объектов 1 сентября. Перспективы у нас сейчас довольно радужные. Пока все хорошо, и надеюсь, подрядчик не сбавит обороты, мы в свою очередь тоже приглядываем за ним, вместе до 1 сентября все сделаем. Я думаю, что в августе, когда все строительные работы будут подходить к концу, будет завершена и расстановка оборудования», - отметил заместитель главы администрации.

Он напомнил, что на время ремонта дети распределены и в садики, и в школы.

Капитальный ремонт детского сада проводится в рамках нацпроекта «Семья» и региональной программы «Поддержка семьи», а школы - в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и региональной программы «Всё лучшее детям».

Ранее ход капремонта детсада №54 и школы №13 в Пскове проконтролировал глава города Борис Елкин.