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О ходе капремонта детсада №54 в Пскове рассказал Борис Елкин

О ходе капремонта детсада №54 в Пскове рассказал Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Здесь и далее фото из телеграм-канала Бориса Елкина

Капитальный ремонт детского сада проводится в рамках нацпроекта «Семья» и региональной программы «Поддержка семьи», напомнил глава Пскова. Сейчас на объекте идёт работа одновременно в трёх корпусах. В первом уже полностью подготовлена крыша к новому покрытию, параллельно ведётся замена инженерных коммуникаций и демонтаж внутри здания.

Во втором корпусе завершены все подготовительные работы. Здесь ведётся монтаж электрооборудования, пожарной сигнализации и инженерных сетей. Стены уже готовы к покраске, а в санузлах и коридорах появляется новая плитка. На крыше смонтирован первый слой гидроизоляции.

В третьем корпусе завершилась разборка конструкций, начинается внутренняя отделка и замена кровли. Уже выполнены ключевые работы по водоснабжению и канализации, а также начат монтаж систем оповещения и пожарной безопасности.

«Как и в случае со школой №13, мы будем искать дополнительные источники финансирования, чтобы завершить все работы на высшем уровне», - отметил Борис Елкин.

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