Охота на жирных карасей на печорских каналах: рекордный улов, высокая репутация рыбачек и встреча с норкой

22:00, 15 мая 2025, ПАИ

Рыбалка у деревни Заболотье в Печорском районе Псковской области в этом году радует как никогда. Таких жирных карасей постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный здесь ещё не видел: килограммовые экземпляры не редкость, попадаются и крупнее. Об этом – в очередной рыболовной статье.

Аншлаг и в рабочий день!

6 мая 2025 года. Заболотье. Опять выбрались за карасём. По семейным обстоятельствам в майские праздники мне на рыбалку никуда выбраться не удалось, более того, даже некогда было просматривать новости на рыболовных форумах. Причина уважительная, серьёзная и очень приятная – свадьба дочери. И как только я освободился от этих забот, то тут же и отправился на рыбалку. Ездили с раннего утра вдвоём с Дмитрием. На этот раз не особенно верили в успех, так как погода, по нашим понятиям, была совсем не карасиная: холодно. Но и впереди тепла не обещалось, вот мы и решили, что в Заболотье рыболовов будет немного, а так как ветер был до этого нагонный, северный, то часто и в такую погоду карась из Псковского озера заходит в каналы. Может, и поклюёт?

Подъезжаем к месту, на часах 04:55, до карасиного водоёма оставалось метров двести, и мы рассуждали: ну, сегодня, кроме нашей, от силы будет две-три машины, и погода не та, и всё же рабочий день. Но когда подъехали к первой луже, то по следам определили, что в одиночестве мы точно не будем: перед нами проехало явно не три машины. А когда оказались уже непосредственно у водоёма, то у нас глаза на лоб вылезли и дар речи на несколько секунд пропал: на импровизированной стоянке было… 15 автомобилей. Зная вместимость «шайбы» («шайба», «блюдце» – так рыболовы меж собой называют этот водоём за его правильную круглую форму) и понимая, что в каждом автомобиле приехало как минимум по два человека, то, даже не заглядывая на пруд, мы поняли, что удобно устроиться на берегу у нас точно не получится. Настроение слегка ухудшилось. В то же время товарищ оптимистично заметил: «Раз столько автомобилей – значит, клюёт!»

«Самим тесно»

Мест нет – для этого водоёма ситуация привычная. Но так плохо ещё ни разу не было: куда и к кому бы я не попросился, чтобы пустили меня приткнуться хотя бы в уголочке, – бесполезно. На мои просьбы или вежливо отвечали: «Самим тесно», «А куда ты будешь забрасывать: не видишь, сколько здесь поплавков?» – или молча игнорировали все мои запросы. И один раз обошёл вокруг «блюдца», и другой – увы, так никто и не подвинулся. Моему товарищу всё же под кустами в очень неудобном месте удалось устроиться, а мне – нигде и никак.

Вот блин, первый раз такое. Как-то неожиданно мы очень неправильно оценили обстановку. А всё почему? Да потому что у меня не было никакой информации о ситуации с заболотскими карасями. А здесь, оказывается, и 3, и 4 мая яблоку негде было упасть: полный аншлаг. Там, где максимально помещалось 18 рыболовов (лишь один раз за все мои многолетние рыбалки насчитал 20), третьего числа было… 30 человек. Я в эту цифру не поверил: ну, даже если встать локоть к локтю, то стольким рыболовам здесь никак не разместиться. Но об этом рассказывал очевидец и непосредственный участник. Я выразил сомнение, на что тот ответил: «Ну, может, не 30, но 28 было точно». И главное, ловили все без исключения, клевало и в середине водоёма, и в любом его углу, и у всех уловы были просто великолепные – и по размеру карася, и по количеству. В эти дни крупный карась ловился не только на «блюдце», но и в ручье, и в канале, ведущем в озеро.

Мест нет. Делать нечего, сходил вниз вдоль ручья: иногда и там клюёт. Но и там все более-менее хорошие места тоже оказались заняты. И до канала, выходящего в Псковское озеро, дошёл – там тоже один рыболов присутствовал. Здесь всё же можно было найти местечко, но опросил всех там рыбачивших – и оказалось, что, кроме ершей, ни у кого ничего нет.

Всех добросовестно обошёл, времени потратил больше часа и вернулся на «блюдце». Спросил у товарища: «Ну как тут?» – «Пока тебя не было, всего двух карасей и поймали, но карась крупный». Здесь всё же поклёвывает. И тут надо мной смилостивились: «Ладно, садись между нами». Аккуратно расположился, аккуратно забросил свою удочку, вымерил длину заброса, заклипсовал леску, вымерил глубину и… за следующие три часа так ничего и не поймал. Видел две или три поклёвки, но кто там интересовался моим червяком – неизвестно, может, и не карась вовсе. И у остальных дела были такими же – никакими. Мои соседи за утро тоже ничего не поймали, но их вечерний улов был неплохой. Лишь пара рыболовов поймала при мне по три толстеньких карася, да ещё пара – по одному.

Как женщине-рыболову заслужить признание у мужчин?

Одним из таких везунчиков оказалась… женщина. Рыбачила она вдвоём с мужем, но располагались они не вместе, а метрах в десяти друг от друга. Они уже немолодые, им, наверное, лет под шестьдесят. И вот у неё клюнуло, повело. Её поплавок был у всех на виду, тут же нашлись советчики: одни – «подсекай», другие – «подожди, дай заглотить». Но она и сама справилась – правда, очень интересным способом.

По всему было видно, что с удочкой она управляется не в первый раз – и подсекла, и удилище грамотно держит, и катушку крутит правильно, и мужу и раз, и другой команду подала: «Неси подсак». Муж не очень торопился, возился со своей удочкой. «Давай скорее подсак!» – всё громче и настойчивее требовала рыбачка. И… обрыв. Недотянув крупного карася метра два-три до берега, порвалась леска, и поплавок вместе с рыбиной уплыл, начав путешествие по всему нашему водоёму. Мужу тут же при всех от супруги досталось на орехи за то, что тот так долго и нерасторопно реагировал на её команду и только из-за него карась и ушёл.

Продолжая видеть почти нулевую реакцию супруга, она отбросила свою удочку в сторону, бегом обежала пару рыболовов, отделявших их друг от друга, схватила подсачек и, как с винтовкой наперевес, отправилась вдогонку за поплавком. Поплавок же то удалялся от берега почти на середину пруда, то приближался почти к берегу до пары метров. Азарт женщину не оставлял: сопровождая плывущий поплавок, она ловко обегала то одного рыболова, то другого и везде старалась подсаком дотянуться до поплавка, да так, что пару раз чуть не свалилась в воду. Один раз она и вовсе поскользнулась, и её едва успели схватить за куртку и удержать от падения в пруд.

Её целеустремлённость зашкаливала, женский адреналин фонтанировал, но карась ближе двух-трёх метров к берегу так и не подплывал. Многочисленные болельщики дружно советовали оставить эту затею. Но женщина не сдавалась. Помог один из рыболовов, который попытался своей удочкой, своим крючком зацепить проплывающий кусок снасти с поплавком и карасём. Первая попытка оказалась неудачной, а вторая увенчалась успехом – его крючок удачно зацепился возле поплавка-путешественника, удочка согнулась в дугу, и он начал подтаскивать карася. Тот, несмотря на усталость, увесисто ворочался и упрямо сопротивлялся, но всё же медленно приближался к берегу, и в полуметре от него рыбачка ловко подвела подсак под карася и выволокла его на берег. И тут же все без исключения рыболовы, отложив в сторону свои удочки, дружно зааплодировали. Что тут скажешь? Молодец! Заслужить признание сурового мужского коллектива ой как непросто!

Мы с товарищем рыбачили до 09:00. Клевало очень редко и далеко не у всех. В том числе не клевало ни у меня, ни у моих соседей, хотя вечером на этом же месте они неплохо порыбачили, поймав по десятка полтора карасей хороших размеров. В улове моего товарища в итоге оказалось два карася по полкилограмма и два помельче, а я так с нулём и остался.

«Госуслуги» в помощь?

7–8 мая 2025 года. Заболотье. Уже на другой день мы вновь отправились в Заболотье, на этот раз втроём и с ночёвкой. Стас после работы попозже подъехал (к 19:00), да и мы лишь за полтора часа до него приехали и чуть не поплатились за это: мест опять нет, вернее почти нет. Еле-еле вписались, спасибо добрым рыболовам-супругам из деревни Черёха, оказавшимся вдвоём на очень перспективном месте, где и мне, третьему, позволили примоститься. Дмитрий сначала в своём заросшем кустами уголке занял место, а потом узрел местечко у выхода ручья из «блюдца» и быстренько туда перебрался (в прошлый раз именно там были лучшие результаты у других рыболовов). Занял я место и для Стаса, но надо было подождать, когда оно освободится после отъезда рыболова. Удивительно, но из 16 человек, которые были к нашему приезду на пруду, уезжал только один, остальные оставались с ночёвкой, а потому свои места, естественно, забронировали и на утро. Рыболовы шутят: «Скоро, чтобы сюда попасть, надо будет заранее записываться через «Госуслуги».

Соседи из Черёхи

С моими соседями мы потихоньку разговорились. Они, оказывается, давние и заядлые рыболовы и знают о псковской рыбалке очень много. Рыбачат и на Великой, и на Камёнке, и в Заболотье. Успешно ловят и леща, и подуста, и линя, и карася. Любимый вид лова – поплавочная удочка. Они в два голоса утверждали, что именно от такого вида ловли они получают истинное наслаждение. И я вспомнил, что именно здесь, в Заболотье, мы с ними уже встречались. Было это лет десять назад в двадцатых числах мая. Тогда запомнилось, что повстречались они нам с очень хорошим уловом и рассказали, что именно в это место, на «квадрат», они уже несколько лет подряд приезжают именно в этот день (день рождения мужчины) и каждый раз ловят там отличных карасей.

В их мастерстве и умении я убедился и в этот раз. И не только я, но и все рыболовы, рыбачившие этим вечером и следующим утром в Заболотье. Так часто и таких крупных карасей, как они, не ловил никто.

Особенно ловко получалось у мужчины: его поплавок то и дело притапливало, уводило то в одну, то в другую сторону, и раз за разом он выуживал просто огромных карасей. Таких размеров я ещё здесь не видел! Не караси, а огромные лапти! И я нисколько не преувеличиваю, так как сидел в трёх метрах от умелого рыболова и всё видел своими глазами.

По их словам, приехали они сюда к двум часам дня, на «шайбе» было всего два человека, и они устроились где захотели, выбрав одно из самых удобных мест. И клевать начало практически сразу. Казалось бы, погода была совсем не карасиная: сильный северный ветер, холодно, температура +3 градуса, иногда срывался снег и дождик накрапывал. А карась клевал великолепно. Часам к шестнадцати берега этого карасиного водоёма быстро заполнились рыболовами. Но, как ни странно, клевало почти только у черёхинской пары. И при нас было точно так же. Лично я за вечер поймал одного полукилограммового карася и видел ещё одну поклёвку. И всё. А товарищи за вечер и этого не имели. Мои же соседи будто издевались над всеми и выуживали толстых жирных карасей с завидной регулярностью.

Рекордный улов

Казалось бы, чем деликатнее снасть, тем успешнее рыбалка. Но тут всё было наоборот. Удочки моих соседей были оснащены большими поплавками (пять и семь граммов), толстой леской, почти лещовыми крючками, на которые они насаживали солидные пучки червей. На водоёме присутствовало небольшое течение, но ловили они не в проводку, а укладывали свои наживки устойчиво на дно. И поклёвки следовали с завидной регулярностью. Женщина пользовалась разными ароматизаторами (чеснок, шоколад), а мужчина обходился без этих тонких рыболовных изысков: «А зачем? У меня и так хорошо клюёт».

К окончанию вечерней рыбалки в их садке плескалось десятка два отборных карасей. Самый крупный из них, как показало публичное взвешивание, потянул на полтора килограмма (1 490 граммов), а чуть меньших, весом около килограмма, у них было не менее десятка. Великолепный улов! За многие годы наших рыбалок в Заболотье и у нас неоднократно бывали выдающиеся результаты, но такого качественного не было никогда. И не только у нас, но и у других рыболовов я тоже никогда такого не видел. Когда-то самого крупного карася весом 1 200 граммов здесь поймал Дмитрий, мой товарищ, мой рекорд чуть подотстал – 1 100 граммов. И то тогда таких рыбин было по одной-две в улове. А здесь…

Утром всё повторилось: клевало опять почти только у моих соседей, редко кого ещё радовал карась. Но утренние караси были размером гораздо меньше вечерних, лишь по 300–400 граммов, и редко какой экземпляр был чуть за полкилограмма.

В итоге я поймал три карася, а мои товарищи – по четыре. Соседи-черёхинцы рыбачили до 09:00 и весь утренний улов отдали… мне. Я обычно отказываюсь от таких подарков, всегда хочу сам наловить, что довольно часто мне и удаётся. Но тут, вспомнив замечательный вкус копчёных карасей из своего недавнего улова, не выдержал соблазна и согласился. Огромное спасибо моим добрым черёхинским соседям. Очень жалею, что не познакомился с ними поближе и даже не узнал, как их зовут.

У берёзы

И ещё две интереснейшие встречи произошли на этой рыбалке. Станиславу первому надоело смотреть на неподвижный поплавок, и он засобирался домой. Распрощались. Он ушёл к своей машине – и тут же от него звонок: «Михалыч, подойди». Я понял: что-то случилось. Не стал выяснять, отложил удочку в сторону и быстрым шагом направился к стоянке автомобилей. А там группа из пяти-шести рыболовов, непонятно откуда появившаяся, с удочками в руках и пакетами и садками, полными крупных карасей. И Станислав среди них. Вау! Это где же такой клёв был?

Рыболовы-цыгане из Печор, весёлые и добродушные, с радостью и наперебой отвечали на все наши вопросы, разрешили даже сфотографироваться. Оказывается, они приехали сюда к 07:00. Мест на «блюдце», естественно, не оказалось, и они отправились на один из каналов, «у берёзы» – так это место называют завсегдатаи Заболотья. Берёзы там уже давно нет, её когда-то свалило ветром, долго оставался её трёхметровый остов, но сейчас и он сгнил, а название осталось.

Без утайки печорские рыболовы рассказали и о месте, и на что ловили, и как клевало. И добавили, что они уходили, пора уезжать, а клёв всё продолжался. Ну и как тут устоять? Быстро собрались, и уже через десять минут мы со Станиславом забросили свои удочки в подсказанном месте. Наш разговор с удачливыми печорскими рыболовами слышало ещё несколько человек, и некоторые из них увязались вслед за нами. Но за полчаса никто из нас так и не увидел ни одной поклёвки, даже мелкий карась не клюнул, коего везде должно быть много. Печеряне, без сомнения, ловили именно здесь, их свежие следы в зелёной траве на берегу канала были чётко видны. А карасиный косяк, по всей видимости, не стал дожидаться новой бригады с крючками и поплавками и отправился в другой угол многокилометровых заболотских каналов.

Изящный рыболов

Вторая встреча тоже оказалась неожиданной. Мы уже загрузились, машин вокруг было ещё много, и я пошёл посмотреть, где лучше развернуться. Смотрю, а впереди по тропинке через открытое место большой чёрный кот с трудом тащит не менее чем килограммового карася. «Вот молодец, тоже удачно порыбачил», – подумал я, решил его сфотографировать и бегом направился к тропинке вслед за ним, на ходу вытаскивая и включая фотоаппарат. Ба-а! Так это и не кот вовсе. Метрах в десяти я увидел норку. И она меня увидела, бросила свою ношу и в два прыжка скрылась в высокой траве.

Интересно, откуда у неё такой улов? Я присел, травы там высокие, спрятался без проблем и стал наблюдать. Сначала над травой, куда убежал зверёк, появилась настороженная чёрная мордочка с округлыми ушками и блестящими маленькими глазками, потом на тропинке показалась и вся норка, её тёмный мех ярко лоснился в лучах солнца. Обладательница гибкой изящной фигурки с осторожностью приблизилась к своей оставленной добыче, ухватила карася за голову и потащила его дальше по тропе. Я вскочил из-за кустов, нажал на кнопку видео, но реакция и ловкость зверюшки оказались выше технических возможностей моего аппарата – видео оказалось размытым, и ничего я потом на нём не разобрал даже при увеличении. Больше я дикую природу беспокоить не стал, вернулся к машине, рассказал об увиденном товарищу, и мы уехали домой.

По нашим многолетним наблюдениям, лучшая карасиная рыбалка на печорских каналах всегда бывает с 5 мая и до конца месяца. Так что пару раз мы ещё намерены там побывать.