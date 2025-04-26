В Печорский район за рыбацким счастьем

13:37, 26 апреля 2025, ПАИ

На днях постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный вместе с друзьями побывал на карасях. Они неплохо порыбачили: попадались килограммовые экземпляры и, пожалуй, даже крупнее. Клевало нечасто, но зато размер полностью удовлетворил все их рыбацкие амбиции…

За плотвой? За лещом? За карасём!

18-19 апреля 2025 года. Каналы у деревни Заболотье Печорского района. Этой весной неделю тому назад мы в этом чудесном месте уже побывали, но то ли погода холодная повлияла, то ли ещё что, но кроме полуладошечных карасиков мы тогда ничего не увидели. На этот раз в выходные дни погода установилась тёплая, солнечная, тихая. Накануне долго думали, куда отправиться на рыбалку? И на плотву, и на леща, и на карася – хотелось и туда, и туда, и туда. Но выбрали всё же карася, тому поспособствовали манящие известия с Печорского района, с традиционного карасиного Заболотья. Клюёт крупный карась весом с килограмм и даже больше попадается, но клюёт рано-рано утром и очень недолго. А нам, что, полный мешок нужен? Нет. Поймать одного жирного килушника на поплавочную удочку и счастье рыбацкое зашкалит.

Водоём с табличкой «Мест нет!»

Знаем это место прекрасно, каждую весну здесь бываем, а потому собрались с обязательной ночёвкой. Дело в том, что если приехать туда даже очень-очень рано, даже ещё в тёмное время, то всё равно можно остаться с носом, так как удобных мест там совсем не много и они все окажутся заняты.

Опыт есть опыт, пригодился и в этот раз. Приехали в 17:30, а на пруду висит табличка «Мест нет». Но мы сразу опросили рыболовов, узнали, кто не остаётся на утро и заняли очередь за ними. И даже после такой предусмотрительности удобные места нашей компании из шести человек достались не всем: ну уж очень популярно это место и у карасей, когда они из Псковского озера заходят для нереста в каналы, и у рыболовов. О происхождении печорских каналов, их судьбе, о великолепной и пока непревзойдённой поплавочной рыбалке в этих местах я не раз уже рассказывал нашим читателям. И в этот раз мы надеялись на хорошие уловы. Рыбалкой остались довольны, но, как оказалось, до прошлогодних результатов мы и близко не подобрались.

Карась один, а комаров всем хватило

С вечера на всё «блюдце», так рыболовы с любовью называют это место за его правильную круглую форму, клюнул лишь один крупный карась. Вернее, клюнуло несколько, пять или шесть, но они как-то дружно один за другим срывались с крючков, а выудили только одного на всех 16 человек, рыбачивших в этот вечер. Одно отрадно: удача улыбнулась рыболову из нашего коллектива – Владимиру Михайловичу. Иногда и плотва клевала, и ерши, и мелкие карасики, но радости они не приносили – не за ними мы сюда приехали. Только и оставалось, что надеяться на утро…

Посидели за общим столом, поужинали, чай попили и улеглись в 23:00. Соловьи (их здесь в это время всегда очень много) пока ещё еле-еле слышны, а вот кто дал о себе знать, так это комары. И хотя они и маленькие какие-то, но злые, назойливые и кусали очень хорошо. И надо же, я репелленты уже и приготовил, и в свою машину положил, а уехал без них на машине товарища. И ни у кого с собой ничего против этих кровопийц не оказалось. И вечером комарики нас донимали, и утром все руки обгрызли. Но, пережили.

Судак 5 930 граммов! Вот это подарок!

В палатке я долго не мог заснуть, но не бессонница или какое-то волнение было тому причиной, а полученное сообщение и фото, которые прислал Андрей – наш товарищ-рыболов из Гатчины. Мы лет пять назад познакомились с ним на Чудском озере и с тех пор очень часто встречались и рыбачили вместе. Не так давно и на Желче вместе побывали, и он приглашал на эти выходные вместе порыбачить в Раскопельском заливе, заодно его и с днём рождения поздравить. Но приглашал как-то очень неопределённо и мы туда не поехали. А может и зря.

Во-первых, он рассказал о сумасшедшем клёве плотвы во второй половине пятницы у его товарищей и у всех, кто в этот день был в заливе, а во-вторых, на джиг Андрей на известных нам камнях выудил рекордного судака весом 5 930 граммов! Вот это я понимаю. Вот это настоящий подарок рыболову к дню рождения! Тут же и я ответил на сообщение, поздравил именинника с праздником, пожелав ему всего самого хорошего и ещё больших трофеев на рыбалках. И разослал фото трофейного судака своим друзьям-товарищам. И какой после этого сон? Посыпались вопросы, восхищения, сомнения и просьбы передать поздравления. Бодрая переписка затянулась за полночь.

Серьёзный подход

Ещё за ужином договорились: подъём в 4:00. Но для себя я будильник завёл на 5:00. На четыре часа я был не готов. Для того чтобы ловить в темноте, а карась перед рассветом иногда прекрасно клюёт, надо было иметь поплавки-светлячки. У меня их с собой не было. Хотя и в 5:00 на воде ещё темно, но если у вас кошачье зрение, то поплавок уже можно кое-как разглядеть.

В 5:05 я был у воды на своём застолблённом с вечера месте. Владимир Михайлович сидел напротив и, как оказалось, опять отличился – уже выудил два крупных карася весом близко к килограмму. Таких, как он, со светлячками, ещё было человек пять, но лишь двоим, нашему товарищу и его соседу, удалось поймать в темноте. А потом потихоньку расклевалось. Стали попадаться и крупные, граммов по 700–800, и не очень, граммов по 300 караси. Но клевало далеко не у каждого. И опять лучше всех дела шли у Владимира Михайловича. Он и одного жирного тяжело ворочающегося «кабанчика» выудил, и второго, и третьего. Может это потому, что он очень серьёзно к рыбалке подготовился: и светлячки заранее приготовил, и фонарик взял, и червей в банке вместе с чесноком хранил.

Не караси, а лапти!

И у меня дело пошло. Сначала два не крупных, но очень бойких карася поймались. В это время я свой поплавок пока ещё метрах в трёх-четырёх от берега забрасывал и старался попасть в освещённое пятно – с одной стороны с фонариком, почти прожектором, рыболов сидел, с другой стороны окопной свечой подсвечивали. А чуть позже, когда уже поплавки стали видны отчётливо и я стал забрасывать свою удочку на середину водоёма, где присутствовало не большое течение, то поймал подряд четыре настоящих заболотьевских «лаптей» весом под килограмм каждый. А один и вовсе, как показало домашнее взвешивание, на 100 граммов перепрыгнул и килограммовый рубеж.

Мне показалось, что в это время и в этом месте на середине пруда у карасей было какое-то соревнование: кто быстрей схватит наживку. Только мой крупный червяк шлёпался о воду, ещё не доходил до дна, как поплавок сразу же без всяких подёргиваний и потягиваний тонул, я подсекал, удилище загибалось в дугу и я неспешно, с огромным удовлетворением, выуживал здоровенного карася. И так повторилось четыре раза подряд, наверное, в течение десяти минут.

Много времени уходило на извлечение крючка изо рта рыбины, заглатывали караси его очень глубоко. Приходилось пальцем залазить в широкий рот, нащупывать там крючок и с трудом, каждый раз укалываясь, отцеплять его (экстрактора не было). Правда, один из четырёх «кабанчиков» быстро освободился и без моей помощи – удрал у самых ног. Вот ради этих трёх карасей я сюда и ехал.

Моя рыбалка состоялась в полной мере. И не испортило её даже то, что я дважды зацепился за нависающие кусты. И пока отцеплялся, то потерял какое-то время, но оба раза обошлось – ничего не оторвал. Одно огорчает, в этом году воды мало, мелко в нашем «блюдце» – в самом глубоком месте едва полтора метра будет. И в канале, идущем с озера, тоже мелко. Но так уже не раз бывало, а карась всё равно приходил в каналы на нерест. Вот и в этом году идёт…

Клюёт не только на «блюдце»

Поднялось солнце, его лучи стали проникать на наш водоём, окружённый высокими деревьями и густым кустарником, клёв потихоньку начал стихать и к половине девятого мы рыбалку закончили. При солнечной погоде в карасином клёве в этом месте почти всегда наступает перерыв до вечера. С увесистыми уловами мы возвращались домой, особенно хороши они были у Владимира Михайловича и его сына Михаила: на двоих они наловили почти полное ведро, притом половину составили увесистые, почти килограммовые толстячки. Рыболовов в субботнее утро было много и, естественно, на «блюдце» всем места не хватило. Клевало и в соседних каналах, но лишь мелкий карасик с пол-ладошки и… плотва.

Всё утро аисты, лебеди, цапли, гуси и журавли сопровождали нашу рыбалку, пролетая над нашими головами, весело оглашая окрестности самыми различными звуками. Отличная рыбалка получилась.

Вкус – обалденный!

Свой улов решил закоптить. У такого размера карася копчёный вкус великолепен. Дома карасей выпотрошил, удалил жабры, тщательно промыл, дал стечь воде, легонько засолил изнутри и снаружи и оставил на сутки в прохладном месте (в контейнере с хладоэлементами). На другой день ближе к вечеру промыл их, дал стечь, в брюшную полость положил по две веточки свежего укропа – рыба к копчению готова. В коптильню засыпал ольховую и яблоневую щепу, смазал карасей подсолнечным маслом, заложил их в коптильню и держал на среднем огне 35 минут.

Цвет и вкус получились обалденными. Спасибо Заболотье.