Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Губернатор посоветовал псковичам посетить выставку памяти художника Оссовского

Выставка, приуроченная к 100-летию художника-реалиста, одного из основоположников так называемого сурового стиля в русской живописи Петра Оссовского, откроется в музее-заповеднике «Изборск» завтра, 18 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Глава региона в формате предпоказа осмотрел экспозицию вместе с дочерью и с внучкой живописца. Открытие выставки пройдёт с участием членов семьи Оссовского, художников Московской академии и почётных гостей.

«Обязательно найдите время и посетите выставочный зал в Изборске – работы мастера не оставят вас равнодушными», – подчеркнул Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 мая 2025

Кавер-группа Radio band даёт концерт в рамках «Ночи музеев» в Пскове
17 мая 2025

Губернатор посоветовал псковичам посетить выставку памяти художника Оссовского
17 мая 2025

«Ночь музеев» проходит в Пскове
17 мая 2025

Девочка из Бежаниц стала лауреатом национальной премии в области культуры и искусства
17 мая 2025

Пушкинские чтения пройдут в «Михайловском» в августе
17 мая 2025

«Ночь музеев» пройдёт сегодня в Псковской области
16 мая 2025

Концерт органной музыки пройдёт в Печорах 18 мая
16 мая 2025

Фестиваль детских музейных программ прошёл в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...