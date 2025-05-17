Губернатор посоветовал псковичам посетить выставку памяти художника Оссовского

20:44, 17 мая 2025, ПАИ

Выставка, приуроченная к 100-летию художника-реалиста, одного из основоположников так называемого сурового стиля в русской живописи Петра Оссовского, откроется в музее-заповеднике «Изборск» завтра, 18 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Глава региона в формате предпоказа осмотрел экспозицию вместе с дочерью и с внучкой живописца. Открытие выставки пройдёт с участием членов семьи Оссовского, художников Московской академии и почётных гостей.

«Обязательно найдите время и посетите выставочный зал в Изборске – работы мастера не оставят вас равнодушными», – подчеркнул Ведерников.