Эксперт объяснил, каким образом злоумышленники похищают аккаунты в Telegram

19:53, 18 мая 2025, ПАИ

В настоящее время не появилось существенно новых методов кражи аккаунтов в Telegram, мошенники лишь адаптируются к текущим информационным событиям и выбирают новые способы привлечения внимания, такие как голосование в конкурсах, подписание петиций или участие в конкурсах от блогеров, рассказал РИА Новости директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско.

Он добавил, что эти методы могут меняться еженедельно и зависят от информационной повестки и фантазии злоумышленников. Проголосовать на конкурсе, подписать петицию, прочитать сообщение в паблике, выиграть сертификат от любимого бренда, поучаствовать в конкурсе от блогера, получить социальную выплату от государства или заработать на инвестициях – это лишь часть наиболее популярных информационных подводок.

Главным итогом таких взаимодействий, по словам эксперта, является то, что жертва оказывается на фишинговом сайте, где она либо сканирует QR-код, либо вводит свой телефон, пароль и код из смс. В результате злоумышленник получает доступ к аккаунту пользователя.

Эксперт также уточнил, что в настоящее время сложно оценить количество угонов аккаунтов. Он добавил, что данный тренд существует уже более двух лет, и активность злоумышленников не снижается. Каждый день выявляются новые фишинговые сайты, предназначенные для кражи аккаунтов пользователей мессенджера.

Чтобы предотвратить кражу аккаунта, пользователям рекомендуется активировать двухфакторную аутентификацию в мессенджере и пользоваться только официальными ресурсами – точный адрес можно проверить с помощью поисковой системы. Не следует делиться личными данными и кодами двухфакторной аутентификации на подозрительных или неофициальных сайтах, а также в общении с незнакомцами.

Ранее сообщалось, что мошенники взломали аккаунт псковского бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылёва в Telegram. Кроме того, аналогичную схему мошенники осуществили от имени председателя комитета по социальной защите региона Ольги Евстигнеевой.