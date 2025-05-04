Мошенники взломали аккаунт псковского бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылёва в Telegram
Мошенники взломали аккаунт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылёва в Telegram.
В приложении Telegram был обнаружен ещё один фиктивный канал-чат, в котором от имени псковского бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылёва предлагалось проголосовать за его кандидатуру на пост вице-президента ММА.
Данный канал является поддельным и был создан 3 мая.
Напомним, что ранее аналогичную схему мошенники осуществили от имени председателя комитета по социальной защите региона Ольги Евстигнеевой.
Как обезопасить свой Telegram-аккаунт от мошенников, рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.