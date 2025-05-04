Мошенники взломали аккаунт псковского бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылёва в Telegram

17:57, 04 мая 2025, ПАИ

Мошенники взломали аккаунт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылёва в Telegram.

В приложении Telegram был обнаружен ещё один фиктивный канал-чат, в котором от имени псковского бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылёва предлагалось проголосовать за его кандидатуру на пост вице-президента ММА.

Данный канал является поддельным и был создан 3 мая.

Напомним, что ранее аналогичную схему мошенники осуществили от имени председателя комитета по социальной защите региона Ольги Евстигнеевой.

Как обезопасить свой Telegram-аккаунт от мошенников, рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.