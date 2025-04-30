Массовый взлом: как обезопасить свой Telegram-аккаунт, объяснил Виталий Рахманов

11:59, 30 апреля 2025, ПАИ

Как обезопасить свой Telegram-аккаунт от мошенников, рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в свете ситуации со взломом аккаунта председателя одного из региональных комитетов.

29 апреля в Telegram от имени председателя комитета по социальной защите региона Ольги Евстигнеевой произошла рассылка с призывом проголосовать за нее в премии в сфере соцзащиты. К посту была прикреплена фишинговая ссылка для голосования, и люди на нее откликнулись.

Виталий Рахманов объяснил, что при переходе по таким ссылкам пользователю предлагают авторизоваться, чтобы проголосовать. В этом случае авторизация была через Telegram, при этом формировалась ссылка такая, как будто авторизация проходит через QR-код. Уже после авторизации на сайте предлагается проголосовать. При этом, если в мессенджере не установлен облачный пароль, злоумышленники получают доступ к аккаунту.

«В этом случае мошенники действовали очень тонко и долго готовились. Формально взлом Ольги Михайловны произошёл далеко не сегодня, и они несколько дней, имея доступ к её аккаунту в Telegram, специально готовились. Придумали несуществующий конкурс, но с таким похожим на правду названием, сделали сайт и подготовили общий чат из всех контактов, в который направили очень правдоподобное сообщение. Лично меня из него удалили, как только я засомневался и написал, что это, возможно, попытка массового взлома. Так и оказалось», - прокомментировал ситуацию Виталий Рахманов.

Чтобы обезопасить свой аккаунт от мошенников, он порекомендовал подключить к нему двухфакторную аутентификацию, периодически отсматривать активные сеансы в списке устройств в настройках аккаунтов, а также критически относиться к просьбам о переходе по ссылкам и голосовании за что бы то ни было.

«В крайнем случае просто «погуглите» название конкурса, где вас просят отдать свой голос. Будьте бдительными - мошенники становятся все более изощренными. И ещё раз я призываю всех подумать над тем, какая информация хранится в ваших чатах в Telegram», - подчеркнул Виталий Рахманов.