Сроки отключения горячей воды в Овсище сместились на неделю
Сроки отключения подачи горячего водоснабжения в микрорайоне Овсище сместились на неделю, сообщили ПАИ в Псковских тепловых сетях.
Остановка начнётся с 26 мая и продлится до 9 июня.
Причиной смещения сроков является затянувшийся отопительный сезон, который продлился более семи месяцев. Все остальные остановочные мероприятия остаются без изменений и пройдут согласно графику, отметили в теплосетях.
Ранее сообщалось, что несколько котельных остановят подачу тепла в Пскове. Полный график отключений опубликован здесь.
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