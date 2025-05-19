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Общество

Сроки отключения горячей воды в Овсище сместились на неделю

Сроки отключения подачи горячего водоснабжения в микрорайоне Овсище сместились на неделю, сообщили ПАИ в Псковских тепловых сетях.

Фото: ПАИ

Остановка начнётся с 26 мая и продлится до 9 июня.

Причиной смещения сроков является затянувшийся отопительный сезон, который продлился более семи месяцев. Все остальные остановочные мероприятия остаются без изменений и пройдут согласно графику, отметили в теплосетях.

Ранее сообщалось, что несколько котельных остановят подачу тепла в Пскове. Полный график отключений опубликован здесь.

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