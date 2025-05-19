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Общество

Более 340 млн рублей выделят на ремонт моста Александра Невского в Пскове

Подрядчика ищут для ремонта дорожного покрытия на мосту Александра Невского через реку Великую в Пскове. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Более 340 млн рублей выделено на ремонт моста Александра Невского в Пскове. Фото: ПАи

Согласно проекту, подрядчик должен срезать верхний слой асфальта, выполнить устройство оклеечной гидроизоляции мостового полотна, разобрать и монтировать деформационные швы, а также уложить новый асфальт и нанести разметку.

Всего планируется обновить дорожное полотно на участке протяжённостью 0,387 километра. На эти работы выделили более 334,7 миллиона рублей.

Подрядчик должен завершить работы до 1 февраля 2027 года.

Ранее ремонт моста Александра Невского анонсировал заместитель главы администрации города Алексей Саенко в эфире программы «Среда обитания».

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Более 340 млн рублей выделят на ремонт моста Александра Невского в Пскове

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