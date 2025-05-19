Более 340 млн рублей выделят на ремонт моста Александра Невского в Пскове

14:15, 19 мая 2025, ПАИ

Подрядчика ищут для ремонта дорожного покрытия на мосту Александра Невского через реку Великую в Пскове. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно проекту, подрядчик должен срезать верхний слой асфальта, выполнить устройство оклеечной гидроизоляции мостового полотна, разобрать и монтировать деформационные швы, а также уложить новый асфальт и нанести разметку.

Всего планируется обновить дорожное полотно на участке протяжённостью 0,387 километра. На эти работы выделили более 334,7 миллиона рублей.

Подрядчик должен завершить работы до 1 февраля 2027 года.

Ранее ремонт моста Александра Невского анонсировал заместитель главы администрации города Алексей Саенко в эфире программы «Среда обитания».