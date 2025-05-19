Более 340 млн рублей выделят на ремонт моста Александра Невского в Пскове
Подрядчика ищут для ремонта дорожного покрытия на мосту Александра Невского через реку Великую в Пскове. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Согласно проекту, подрядчик должен срезать верхний слой асфальта, выполнить устройство оклеечной гидроизоляции мостового полотна, разобрать и монтировать деформационные швы, а также уложить новый асфальт и нанести разметку.
Всего планируется обновить дорожное полотно на участке протяжённостью 0,387 километра. На эти работы выделили более 334,7 миллиона рублей.
Подрядчик должен завершить работы до 1 февраля 2027 года.
Ранее ремонт моста Александра Невского анонсировал заместитель главы администрации города Алексей Саенко в эфире программы «Среда обитания».
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