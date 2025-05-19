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Сколько лет может уйти на изготовление модели самолёта, подсчитал эксперт

Сколько лет может уйти на изготовление модели самолёта, рассказал руководитель регионального отделения авиамодельного спортивного клуба Андрей Кротов в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Андрей Кротов. Скриншот: телеканал «Первый Псковский»

«Сейчас настолько технический прогресс поднялся вверх, что были бы деньги, можно приобрести всё. В нашем разряде есть момент. Мы должны иметь понимание, как это всё собрать, как этим владеть и как использовать. Сейчас, конечно, не так как раньше – напильником и лобзиком. Сейчас много оборудования: 3D-принтеров, технологий с углепластиком, всевозможное литьё, лазерная нарезка», – заметил Кротов.

Специалист подчеркнул, что изготовление модели самолёта может занять и два, и три года. «Некоторые и по пять, и по шесть лет строят модель», – резюмировал эксперт.

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