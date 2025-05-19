В Госдуму внесли проект о проверке живодёров у психиатра

17:12, 19 мая 2025, ПАИ

Законопроект, предусматривающий обязательное проведение психиатрической экспертизы для подозреваемых в жестоком обращении с животными, внесли в Госдуму РФ. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время суды часто не назначают такие экспертизы, что затрудняет выявление возможных психологических проблем у правонарушителей, отмечается в проекте закона. По мнению депутата Георгия Арапова, жестокое обращение с животными может быть признаком серьёзных психических нарушений и служить предвестником насилия в отношении людей.

Особое внимание в законопроекте уделяется подросткам – именно среди них, по словам автора инициативы, подобные проявления агрессии требуют тщательного психологического анализа и своевременного вмешательства.

Ранее сообщалось, что жестоко расправившегося с псом 19-летнего гдовича могут поместить на лечение в психиатрический стационар.