Часть Пскова останется без горячей воды из-за реконструкции теплотрассы на улице Рокоссовского

09:38, 20 мая 2025, ПАИ

На два дня отключат горячее водоснабжение для реконструкции теплотрассы на улице Рокоссовского в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Отключение запланировано с 26 по 27 мая для проведения работ по реконструкции теплотрассы с увеличением пропускной способности.

Перечень отключаемых абонентов:

ООО «УО «Рижский микрорайон»:

улица Коммунальная, дома № 64, 66;

улица Рокоссовского, дома № 2, 4, 6, 6а, 10, 12, 14, 20, 22, 24а, 24б, 26, 26а;

Рижский проспект, дома № 73, 75, 77, 79, 79а, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87, 87а, 89, 91, 91а, 93, 95.

ООО «УО «Микрорайон Западный»:

улица Рокоссовского, дома № 18, 24.

ООО УК «Комфортный дом»:

Рижский проспект, дом № 91а.

Социальные учреждения:

улица Коммунальная, дом № 62, ГУ МЧС России по Псковской области;

улица Коммунальная, дом № 62а, гаражи, УФНС России по Псковской области;

улица Коммунальная, дом № 60, ОАО «Псковская ГТС».

Также от горячего водоснабжения отключат три магазина на улице Рокоссовского в домах № 22а, 2а, 16.

Ранее сообщалось, что отключение горячей воды в Овсище пройдёт с 26 мая по 9 июня. Полный график отключений опубликован здесь.