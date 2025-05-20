Второе уголовное дело завели на экс-ректора ПсковГУ
Второе уголовное дело возбудили в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, которая в настоящее время находится под арестом по уголовному делу о мошенничестве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Второе дело возбудили по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, Наталья Ильина в период с 2023 по 2024 год незаконно истребовала и получила от своего подчинённого деньги, начисленные из бюджета вуза, на общую сумму 1 млн 450 тысяч рублей.
Расследование продолжается, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что адвокат, представляющий интересы находящегося под стражей экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, направил жалобу в Псковский городской суд.
Напомним, что первое уголовное дело в отношении Натальи Ильиной возбудили в связи с подозрением в хищении бюджетных средств.
Суд рассмотрит жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Натальи Ильиной
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