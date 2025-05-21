Волонтёры в фирменной одежде помогают жителям Псковской области голосовать за объекты благоустройства

17:21, 21 мая 2025, ПАИ

Все волонтёры, помогающие гражданам голосовать по программе «Формирование комфортной городской среды», обеспечены брендированной одеждой и атрибутикой. Об этом рассказал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 мая.

Брендированная одежда и атрибутика для волонтёров появилась благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, отметил гость эфира.

Брендированная одежда позволяет легко отличить настоящих волонтёров от мошенников. Каждый волонтёр оснащён манишкой и шопером с фирменным логотипом программы, а также носит бедж с идентификационными данными, уточнил Дмитрий Яковлев.

Основная задача волонтёров – информировать жителей о программе и помогать им проголосовать за благоустройство. При желании горожане могут воспользоваться планшетом волонтёра.

Ранее на брифинге в Доме молодёжи показывали особую экипировку волонтёров, согласованную с брендбуком проекта.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.