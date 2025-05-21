Где найти волонтёров для голосования за благоустройство, рассказали псковичам

17:30, 21 мая 2025, ПАИ

Волонтёров, участвующих в информировании и голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды», можно встретить в центральных точках каждого населённого пункта Псковской области. Об этом рассказал врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 мая.

Встретить волонтёров можно и возле территорий, которые участвуют в голосовании за благоустройство. Работа волонтёров организована таким образом, чтобы жители могли наглядно ознакомиться с объектами, за которые можно отдать свой голос.

В непогоду добровольцы могут раскидать информационные материалы через почтовые ящики. Флаеры содержат всю необходимую информацию о программе и объектах голосования.

Дмитрий Яковлев предупреждает: волонтёры не осуществляют поквартирный обход.

Ранее сообщалось, что все волонтёры, помогающие гражданам голосовать по программе «Формирование комфортной городской среды», обеспечены брендированной одеждой и атрибутикой.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.