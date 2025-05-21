Дни юридической помощи по вопросам жилья для сирот пройдут в Пскове

16:15, 21 мая 2025, ПАИ

Дни юридической помощи для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведут в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в специализированном отделении судебных приставов по Псковской области.

Мероприятия пройдут в рамках ежегодной всероссийской акции «Судебные приставы – детям!». Дни приёма состоятся с 27 по 29 мая включительно с 9:00 до 18:00 по адресу улица Текстильная, 3 в Пскове.

Без записи и предварительного согласования можно обратиться по вопросам, связанным с исполнением решений судов о предоставлении жилья. Приём проведёт судебный пристав – исполнитель СОСП по Псковской области Татьяна Иванова и заместитель начальника СОСП по региону Надежда Курсакова.

По всем вопросам можно обращаться по телефону (8 8112) 69-90-88.