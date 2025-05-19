Псковские приставы запускают акцию к Дню защиты детей

08:57, 19 мая 2025, ПАИ

Всероссийская акция «Судебные приставы – детям!» пройдет в Псковской области с 19 мая по 2 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

Акция приурочена к Международному дню защиты детей. Ее целями станут повышение эффективности взыскания алиментных платежей, а также привлечение внимания общественности к защите прав детей.

Взыскание алиментов в пользу несовершеннолетних детей занимает особое место в работе приставов. На 1 мая 2025 года на исполнении в региональном ведомстве находилось 3 243 исполнительных производства о взыскании алиментов. С начало года возбуждено 681 исполнительное производство указанной категории. «Наблюдается тенденция к небольшому снижению количества исполнительных производств по сравнению с прошлым годом», – отметили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Кроме того, с начала года в принудительном порядке в пользу несовершеннолетних детей взыскано более 154 миллионов рублей.

В период акции эта работа будет усилена, кроме того, в отделениях судебных приставов области будут проведены дополнительные мероприятия, направленные на побуждение и принуждение родителей к исполнению обязательств перед несовершеннолетними детьми.

Так, в рамках данной акции каждый судебный пристав-исполнитель по алиментным взысканиям проведет проверки бухгалтерий организаций, в которых находятся исполнительные документы данной категории. Во время таких проверок будут установлены полнота удержания из зарплат должников ежемесячных платежей по исполнительным листам и своевременность перечисления денежных средств взыскателям.

Кроме того, в усиленное применение мер принудительного исполнения в отношении должников по алиментам будет входить проведение арестов имущества должников по алиментам, вынесение временных ограничений на выезд должников за пределы РФ, ограничения в управлении автотранспортным средством, направление неработающих граждан в центры занятости для постановки на учет и дальнейшего трудоустройства, привлечение уклоняющихся от уплаты алиментов к административной и уголовной ответственности. Судебные приставы также проведут благотворительные мероприятия в детских центрах и школах-интернатах.