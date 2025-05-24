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Общество

«День цифры» организуют в лагерях Псковской области

Образовательный проект «День цифры» организуют этим летом в детских лагерях России, в том числе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Минцифры России.

«День цифры» в детских лагерях Псковской области. Июль 2024 года. Фото предоставили в детском оздоровительном лагере «Берёзка»

«День цифры» адресован детям в возрасте от 7 до 17 лет и направлен на развитие ключевых компетенций в цифровой экономике. Он инициирован в целях реализации задач формирования эффективной системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и раннюю профессиональную ориентацию, уточнили в пресс-службе.

«С учётом специфики образовательной среды детских лагерей разработали специальные методические материалы об искусственном интеллекте при поддержке благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Программа включает игровые элементы, которые способствуют вовлечению школьников и повышают их мотивацию к изучению IT и к применению ИИ в различных отраслях экономики», – отметили организаторы.

Проект организует Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Напомним, что образовательный проект «День цифры» также проходил в детских лагерях Псковской области и в прошлом году. В частности, в лагере «Берёзка» Великолукского района участники смены смогли принять участие в интеллектуально-развлекательном «Цифро-квизе». Сотрудники лагеря создали вопросы на основе материалов ведущих технологических компаний. В итоге дети смогли узнать интересные факты об искусственном интеллекте.

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