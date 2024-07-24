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Общество

«День цифры» организовали в лагерях Псковской области

Образовательный проект «День цифры» состоялся в детских лагерях Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

«День цифры» организовали в детских лагерях Псковской области. Фотографии предоставлены детским оздоровительным лагерем «Берёзка»

В частности, в лагере «Берёзка» Великолукского района участники смены смогли принять участие в интеллектуально-развлекательном «Цифро-квизе». К нему присоединилось около 100 человек. Сотрудники лагеря создали вопросы на основе материалов ведущих технологических компаний. В итоге дети смогли узнать факты об искусственном интеллекте.

Кроме того, ещё мероприятия состоятся в лагере «Берёзка» 27 июля и в лагере «Звёздный» Невельского муниципального округа 12 августа.

Задания дети могут пройти также и дома. На официальном сайте проекта есть видеоролики и рекомендации для создания квизов и игр для детей по этой теме.

Проект организуют Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий при поддержке президентского нацпроекта «Цифровая экономика».

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