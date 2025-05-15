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Общество

Общегородской праздник выпускников в Пскове решено провести после ЕГЭ

Общегородской праздник выпускников в Пскове решено провести после ЕГЭ, сообщил ПАИ начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев.

Фото: ПАИ

По его словам, общего последнего звонка, который обычно проходил в городе в конце мая, в этом году не будет.

«Этот вопрос обсуждался со школами, – рассказал Геннадий Иойлев. – У нас будет общегородской праздник выпускников 25, 26 или 27 июня, то есть приуроченный к выпуску, потому что в этом году очень плотно идут ЕГЭ, поэтому решили детей не дергать. Всё-таки это в первую очередь праздник для них».

Точная дата общегородского праздника выпускников в Пскове станет известна позже.

Ранее сообщалось, что общий последний звонок для псковских выпускников должен был состояться 26 мая.

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