Общегородской праздник выпускников в Пскове решено провести после ЕГЭ

17:11, 15 мая 2025, ПАИ

Общегородской праздник выпускников в Пскове решено провести после ЕГЭ, сообщил ПАИ начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев.

По его словам, общего последнего звонка, который обычно проходил в городе в конце мая, в этом году не будет.

«Этот вопрос обсуждался со школами, – рассказал Геннадий Иойлев. – У нас будет общегородской праздник выпускников 25, 26 или 27 июня, то есть приуроченный к выпуску, потому что в этом году очень плотно идут ЕГЭ, поэтому решили детей не дергать. Всё-таки это в первую очередь праздник для них».

Точная дата общегородского праздника выпускников в Пскове станет известна позже.

Ранее сообщалось, что общий последний звонок для псковских выпускников должен был состояться 26 мая.