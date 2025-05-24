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День славянской письменности и культуры отмечают в России

День славянской письменности и культуры отмечают во всех славянских странах сегодня, 24 мая. В этот день прославляют создателей славянской письменности, святых Кирилла и Мефодия – учителей словенских, пишет calend.ru.

Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. Они были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.

Учёные считают, что славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом.

Были созданы две азбуки – глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.

Напомним, что в этот день в Пскове традиционно проходил общегородской последний звонок, однако в этом году его решено было отменить. «В этом году очень плотно идут ЕГЭ, поэтому решили детей не дёргать. Всё-таки это в первую очередь праздник для них», – ранее отмечал начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев. После ЕГЭ в Пскове состоится общегородской праздник выпускников.

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