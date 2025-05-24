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Михаил Ведерников рассказал об адаптации семьи, первой переехавшей в Псковскую область из Европы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал об адаптации семьи Стевимира и Каролины Эрцеговац в своём Telegram-канале. Они стали первой семьёй импатриантов, переехавшей в регион от европейских «ценностей» и дискриминации.

Михаил Ведерников рассказал об адаптации семьи, первой переехавшей в Псковскую область из Европы. Скриншот ГТРК «Псков»

Сюжет о прохождении адаптации подготовила ГТРК «Псков». «В нашем городе переселенцы обрели возможность, почти недоступную прежде в Европе: дети будут учиться в православной гимназии. Единственной сложностью пока остаётся уровень знания русского языка. Ведь правило общее для всех: для поступления в школу необходимо сдать тест. Готовиться к нему ребята будут всё лето», – отметил глава региона.

«После получения разрешения на временное пребывание (а это произойдёт совсем скоро) Стевимир сможет трудоустроиться. Уверен, специалиста IT-отрасли возьмут на работу быстро. Собеседования на предприятиях уже проходят», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В сюжете также отмечается, что переезд в Россию, страну традиционных ценностей и возможностей, семья Эрцеговац называет лучшим решением в жизни.

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