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Как избежать пожара при использовании открытого огня, напомнили в псковском МЧС

Как избежать пожара при использовании открытого огня, напомнили псковичам в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Как избежать пожара при использовании открытого огня, напомнили в псковском МЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Самой частой причиной пожаров является небрежное обращение с огнём, отметили в ведомства.

Возгорание может произойти из-за чего угодно: из-за непотушенной сигареты, нарушения правил безопасности при сварочных работах, игры детей со спичками, забытой свечи или любого другого источника пламени, оставленного без присмотра.

В МЧС напоминают, что ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра горящие свечи, печи, костры, мангалы и любые другие источники открытого огня.

Также надо быть внимательным при курении: тщательно тушить сигареты только в пепельнице. «Ни в коем случае не бросай окурки и спички на пол», – предостерегли в региональном ГУ МЧС России.

Кроме того, следует установить дома автономный дымовой пожарный извещатель и регулярно проверять его работоспособность.

Родителей также призывают обучить детей правилам пожарной безопасности: объяснить им, почему игры с огнём опасны, и никогда не оставлять их без присмотра.

В случае возникновения пожара или задымления следует незамедлительно звонить по номеру вызову пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

Напомним, более 140 пожаров произошло в Пскове с начала года.

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