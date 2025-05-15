Более 140 пожаров произошло в Пскове с начала года

08:41, 15 мая 2025, ПАИ

144 пожара произошло на территории Пскова с начала года. На них погибло два человека, еще два человека получили травмы. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

В отделе надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову напомнили, что запрещается жечь траву, мусор и порубочные остатки на своих участках и прилегающих к ним территориях в необорудованных для этого местах. Место для сжигания должно находиться на расстоянии не менее 15 метров от зданий и иных построек (при использовании металлической ёмкости расстояние можно сократить до 7,5 метра) и иметь первичные средства пожаротушения: огнетушитель, ведро с водой или песком.

Разрешено готовить пищу на мангале или жаровне на расстоянии 5 метров от зданий и сооружений. Зона вокруг мангала должна быть очищена в радиусе до 2 метров, напомнили в ведомстве.

За нарушение требований в области пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность: на граждан - от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 40 до 60 тысяч рублей; на юридические лица - от 300 до 400 тысяч рублей.

В случае возникновения пожара следует звонить по телефону 101, 112.