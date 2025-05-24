Банк России зафиксировал резкий рост числа автокредитов

23:45, 25 мая 2025, ПАИ

Банк России зафиксировал резкий рост доли автозаймов в потребительских кредитах. По итогам первого квартала они заняли 9 %, поднявшись за год в шесть раз. Эксперты говорят, что такие займы берут, как правило, на ремонт машины и квартиры. Микрофинансовые организации (МФО) при этом перестраивают свои бизнес-модели и теперь предлагают такие займы именно на приобретение авто – на фоне роста отказов по заявкам на классические автокредиты. Об этом пишет «Российская газета».

«Действительно, динамика выдач в залоговом сегменте рынка микрофинансирования, к которому относятся все виды автозаймов, в несколько раз выше темпов роста рынка в целом, – отметила генеральный директор финтех-сервиса CarMoney Елена Яшина. – Как правило, условия выдачи залоговых займов для заёмщиков привлекательнее традиционных займов «до зарплаты»: сроки займов длиннее, ставки ближе к уровню в банковском кредитовании, риски ниже. По нашему опыту могу сказать: автозаймы выдаются на срок до четырёх лет, средняя ставка по таким займам находится на уровне 83 %».

МФО продолжают смещать свои продуктовые линейки в сторону среднесрочных и долгосрочных займов в условиях ограничений выдачи необеспеченных займов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Доля займов на срок свыше года увеличилась с 7 % в первом квартале 2024 года до 48 % в первом квартале 2025-го. Так снижается ежемесячный платеж, а шанс одобрения становится выше.