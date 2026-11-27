Доходы бюджета Пскова увеличили на 46,6 млн рублей
Депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в бюджет города на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Решение приняли сегодня, 27 ноября, на внеочередной, 55-й сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.
Согласно поправкам, доходы городского бюджета на 2026 год увеличиваются на 46,6 млн рублей. Расходы вырастут на такую же сумму.
Всего в повестке внеочередной сессии было два вопроса. Также депутаты согласовали с администрацией Пскова внесение изменений в устав муниципального предприятия «Горводоканал».
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