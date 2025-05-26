Утренний авиарейс из Москвы в Псков снова перенесли

10:19, 26 мая 2025, ПАИ

Вылет утреннего самолёта Москва – Псков сегодня, 26 мая, снова перенесли, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Самолёт должен был вылететь из Москвы в 8:00 и приземлиться в псковском аэропорту в 9:25. Вначале вылет авиарейса отложили до 10:00, теперь же планируется, что самолёт вылетит из Москвы в 11:10.

Ранее сообщалось, что в Псковской области ожидается густой туман.