Утренний авиарейс из Москвы в Псков снова перенесли
Вылет утреннего самолёта Москва – Псков сегодня, 26 мая, снова перенесли, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.
Самолёт должен был вылететь из Москвы в 8:00 и приземлиться в псковском аэропорту в 9:25. Вначале вылет авиарейса отложили до 10:00, теперь же планируется, что самолёт вылетит из Москвы в 11:10.
Ранее сообщалось, что в Псковской области ожидается густой туман.
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