Густой туман накроет Псковскую область
26 мая в Псковской области ожидается густой туман, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.
В ближайшие два часа местами по области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендуют быть осторожными за рулём, пользоваться противотуманными фарами, а также использовать светоотражающие элементы и быть максимально внимательными на переходах.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на наступившей неделе.
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