Густой туман накроет Псковскую область

08:27, 26 мая 2025, ПАИ

26 мая в Псковской области ожидается густой туман, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.

В ближайшие два часа местами по области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют быть осторожными за рулём, пользоваться противотуманными фарами, а также использовать светоотражающие элементы и быть максимально внимательными на переходах.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на наступившей неделе.