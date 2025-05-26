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Общество

Густой туман накроет Псковскую область

26 мая в Псковской области ожидается густой туман, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

В ближайшие два часа местами по области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют быть осторожными за рулём, пользоваться противотуманными фарами, а также использовать светоотражающие элементы и быть максимально внимательными на переходах.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на наступившей неделе.

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