Утренний авиарейс из Москвы в Псков перенесли на два часа

08:40, 26 мая 2025, ПАИ

Вылет утреннего самолета Москва – Псков перенесли сегодня, 26 мая, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Самолёт должен был вылететь из Москвы в 8:00 и приземлиться в псковском аэропорту в 9:25. По данным онлайн-табло, рейс перенесли на два часа, до 10:00. Расчетное время прибытия самолета в Псков – 11:25.

Напомним, вчера, 25 мая, вылет вечернего авиарейса Москва – Псков также был задержан. Также сообщается, что в ближайшие два часа в Псковской области ожидается густой туман.