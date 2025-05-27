Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене приостанавливает карьеру

10:52, 27 мая 2025, ПАИ

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене приостанавливает карьеру и думает о ее завершении, сообщает РИА Новости.

Ласицкене сообщила, что работает над своим здоровьем по индивидуальному плану, но не может сказать, когда вернется в сектор и вернется ли вообще. Она также отметила, что испытывает сильную психологическую усталость из-за сложившейся ситуации, поскольку легкоатлеты уже десять лет находятся в подвешенном состоянии, и ей всё труднее находить мотивацию для выступлений исключительно на российских соревнованиях.

Ранее Мария специально пропустила зимнюю часть легкоатлетического сезона, чтобы лучше подготовиться к летней.

Летний легкоатлетический сезон откроет командный чемпионат России, который пройдёт в Сочи 28 и 29 мая. Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова выступит на этих соревнованиях. Борьба в сектора для прыжков высоту начнётся 29 мая в 11:30.