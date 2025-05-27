Более 80 ТОС действует в Пскове

19:39, 27 мая 2025, ПАИ

Более 80 территориальных общественных самоуправлений (ТОС) действует в Пскове и все активно принимают участие, рассказал глава муниципалитета Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 мая.

«Уже подведён областной конкурс, там есть несколько победителей из города. Сейчас подводим уже итоги городского конкурса, там будет ещё намного больше победителей. Очень важно поддерживать инициативы горожан. И ФКГС («Формирование комфортной городской среды»), и ТОС, это два проекта, в которых участвуют непосредственно жители. Очень приятно, и хочу всем, кто в этом принимает участие, сказать отдельное спасибо, потому что благодаря вам город становится лучше», – отметил глава города.

Он подчеркнул, что за последние несколько лет количество ТОС увеличилось более чем в десять раз.

«Спасибо большое губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову и Псковскому областному Собранию, председателю Собрания Александру Алексеевичу Котову, что областной конкурс имеет достаточно серьёзное финансирование. По их примеру мы вошли в эту историю и 15 миллионов выделили. В том году было 10 миллионов, в этом году – 15. Но и 15 мало, мы уже поняли, когда подводили итоги. На следующей сессии Псковской городской Думы будем ещё добавлять средства, чтобы те заявки, которые победили, обеспечить средствами», – сказал Борис Елкин.

Глава Пскова отметил, что он всегда говорил и будет говорить, что инициативы граждан следует приветствовать, и подчеркнул, что ни в коем случае нельзя мешать жителям в их стремлении сделать город лучше.

Ранее председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов перечислил несколько причин для поддержки ТОС в Псковской области.

Добавим, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.