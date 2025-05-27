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Общество

Более 80 ТОС действует в Пскове

Более 80 территориальных общественных самоуправлений (ТОС) действует в Пскове и все активно принимают участие, рассказал глава муниципалитета Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 мая.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

«Уже подведён областной конкурс, там есть несколько победителей из города. Сейчас подводим уже итоги городского конкурса, там будет ещё намного больше победителей. Очень важно поддерживать инициативы горожан. И ФКГС («Формирование комфортной городской среды»), и ТОС, это два проекта, в которых участвуют непосредственно жители. Очень приятно, и хочу всем, кто в этом принимает участие, сказать отдельное спасибо, потому что благодаря вам город становится лучше», – отметил глава города.

Он подчеркнул, что за последние несколько лет количество ТОС увеличилось более чем в десять раз.

«Спасибо большое губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову и Псковскому областному Собранию, председателю Собрания Александру Алексеевичу Котову, что областной конкурс имеет достаточно серьёзное финансирование. По их примеру мы вошли в эту историю и 15 миллионов выделили. В том году было 10 миллионов, в этом году – 15. Но и 15 мало, мы уже поняли, когда подводили итоги. На следующей сессии Псковской городской Думы будем ещё добавлять средства, чтобы те заявки, которые победили, обеспечить средствами», – сказал Борис Елкин.

Глава Пскова отметил, что он всегда говорил и будет говорить, что инициативы граждан следует приветствовать, и подчеркнул, что ни в коем случае нельзя мешать жителям в их стремлении сделать город лучше.

Ранее председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов перечислил несколько причин для поддержки ТОС в Псковской области.

Добавим, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.

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