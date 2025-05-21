Несколько причин для поддержки ТОС в Псковской области перечислил Александр Котов

11:50, 21 мая 2025, ПАИ

Несколько причин для поддержки ТОС в Псковской области перечислил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на торжественном собрании 21 мая в честь Дня ТОС в регионе, передаёт корреспондент ПАИ.

«В регионе создано огромное количество территориальных общественных самоуправлений, и это не предел. Мы понимаем, что движение целесообразно поддерживать, развивать дальше. Здесь, на мой взгляд, есть несколько причин, – отметил Александр Котов. – Первое – это то, что люди сами непосредственно решают, какие вопросы на той территории, где они проживают, имеют наиболее важное значение. Это то, что делает жизнь комфортной. Второй момент. У нас в связи с тем, что увеличивается количество ТОС, увеличивается и конкуренция, это значит, что нужно составлять и проверять проекты тщательно. Если ты рассчитываешь на победу проекта, значит, нужно учиться, перенимать опыт у тех, кто это делает успешно. Вот, кстати, сегодня информация о том, что населённый пункт получил два миллиона рублей на проект. Значит, они тщательно подошли к этому процессу подготовки».

В качестве ещё одного важного момента Александр Котов упомянул и то, что в процесс создания, развития и поддержки ТОС в регионе вовлечён губернатор. «Губернатор ежегодно, по нескольку раз даже, встречается с представителями ТОС. Мы с вами обсуждаем, какие проблемы у нас есть, стараемся сделать так, чтобы вы поняли, как интересно работает этот механизм, – сказал Александр Котов. – Депутаты областного Собрания тоже включены в этот процесс и участвуют в работе комиссии. То есть мы общими усилиями создали такую серьёзную команду, которая добивается результата, у которой есть успехи. Я хочу вас поблагодарить за вашу активную жизненную позицию. Хочу пожелать успехов в будущем, пусть все ваши проекты, все ваши задумки побеждают и реализуются».

Александр Котов также поблагодарил активистов ТОС за участие в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» и за вовлечение в голосование знакомых и соседей. «Для нас это тоже очень важно, потому что так мы привлекаем дополнительные средства из федерального бюджета. И с каждым годом всё больше территорий Псковской области приобретают хороший современный, красивый вид», – заключил спикер областного Собрания.

Ранее о развитии территориального общественного самоуправления рассказала начальник управления муниципального развития Псковской области Елена Тимашова в программе «Оглавление».