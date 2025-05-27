Дружинник – о спасении женщины при пожаре в Плюссе: Когда мы вышли, произошёл хлопок

21:47, 27 мая 2025, ПАИ

О спасении женщины при пожаре в посёлке Плюсса рассказал ПАИ член Стругокрасненского филиала АНО ПО «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» Александр Кононов. Именно он вывел пожилую соседку из горящего дома.

Происшествие случилось сегодня, 27 мая, на улице Горной. «Мне позвонил друг, который живёт неподалёку и вышел косить траву на своём участке. Он сообщил, что из дома моей соседки идёт дым. Я забеспокоился, зная, что женщина живёт одна, и поторопился к её дому», – поделился информацией Александр Кононов.

По его словам, дверь была закрыта на щеколду: у женщины, видимо, не хватало сил её открыть.

«Когда я сломал щеколду и попал в дом, внутри всё было охвачено огнём: потолок горел, всё в чёрном дыму. У женщины горели волосы, одежда. Я ладонями её обхлопал, затушил пламя и поспешил вывести из огня. Когда мы вышли, произошёл хлопок и огонь охватил всё строение. Хорошо, что я успел вовремя», – сказал Александр Кононов.

Женщина 1950 года рождения пострадала, но осталась жива.